شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 5 أعضاء لمجلس إدارة «منزل الورق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة منزل الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة 20:30 من مساء يوم الخميس 08 جمادى الثاني 1445هـ الموافق 21 ديسمبر 2023م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفايع, وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 24/12/2023م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 23/12/2027م.

وأضافت أن الأعضاء المنتخبين هم: يعقوب المغربي، فيصل المغربي، عمار المغربي، عبدالمحسن السديري، عبدالله الفريح.