شكرا لقرائتكم خبر عن «بدجت السعودية» توقع اتفاقية للاستحواذ على أسهم «عالم السيارات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) اتفاقية مبادلة الأسهم بتاريخ 21-12-2023م مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)، لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة عالم السيارات والبالغة 300 ألف حصة، تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة عالم السيارات من خلال شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) المملوكة بالكامل لـ(بدجت السعودية).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقية سستم مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لمالك رأس مال شركة عالم السيارات، لزيادة رأس (بدجت السعودية) من 711.66 مليون ريال، إلى 781.66 مليون ريال، من خلال إصدار 7 ملايين سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها من 71.166 مليون سهم عادي، إلى 78.166 مليون سهم عادي، بزيادة قدرها 9.84%، من رأس مال بدجت قبل إصدار أسهمها الجديدة.

وأضافت أن إجمالي تقييم شركة عالم السيارات 455 مليون ريال وتمثل قيمة الأسهم المراد شراؤها بناء على عدد الحصص المرغوب الاستحواذ عليها في شركة عالم السيارات والبالغة 300 ألف حصة، تمثل ما نسبته 100% من كامل الحصص في رأس مال شركة عالم السيارات.

وأوضحت أن احتساب تقييم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لـ 6أشهر تداول من تاريخ 24-02-2023م حتى 24-08-2023م، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) 4.625 مليار ريال، ما يمثل 65 ريالا للسهم الواحد.

وأفادت بأن رأس المال قبل الزيادة 711.66 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأهسم قبل الزيادة 71166668، بينما يبلغ حجم زيادة رأس المال 70 مليون ريال، من خلال إصدار 7 ملايين سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

وذكرت أن التأثيرات أو المخاطر المحتملة لإصدار هذه الأسهم على مساهمي الشركة الحالية وعلى الشركة وعلى اتخاذ القرار فيها بعد إتمام صفقة الاستحواذ، هي انخفاض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) من 100% إلى 91.04%، فيما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي شركة بدجت السعودية بنسبة 8.96%.

ولفتت إلى أن نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم 100%، بينما نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 8.96%.