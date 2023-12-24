شكرا لقرائتكم خبر عن «وقت اللياقة» توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 150 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 150 مليون ريال مع بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ 21 ديسمبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن اتفاقيات التسهيلات تتضمن خط ائتمان متعدد الأغراض بقيمة 150 مليون ريال، بما في ذلك قرض قصير أجل (تمويل تورق) لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة وخطابات ضمان متعددة لشراء معدات رياضية وذلك لعمليات الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن مدة التمويل مدة القرض قصير الأجل هي 3 أشهر ومدة خطابات الضمان هي 12 شهرًا.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سندات لأمر.

