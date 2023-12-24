شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: 5640 رسالة غذائية مصدرة.. والبطاطا تتصدر قائمة الخضروات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 46، وذلك عن الفترة من 16 - 22 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الاجتماع الافتراضي مع مسئولي وزارة الصحة في دولة قطر الشقيقة لمناقشة الوضع الحالي وآليات العمل الرقابي على الصادرات الغذائية المصرية المصدرة إلى السوق القطري، وبما يسهم في سرعة نفاذ صادرات مصر من الغذاء إلى هذا السوق الهام.

تناول الاجتماع استعراض دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء ممثلة في محطات ومراكز تعبئة الحاصلات الزراعية في إحكام الرقابة على الشحنات الغذائية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، كما تم التأكيد على ضرورة تعامل الشركات القطرية المستوردة مع المنشآت الغذائية المعتمدة بالقائمة البيضاء الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يضمن سلامة ومأمونية الشحنات المصدرة.

وتم الإشارة إلى التعاون المثمر والتكامل الفعال بين كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي المصري بما يضمن قوة وإحكام النظام الرقابي على مختلف السلع الزراعية المصدرة إلى الأسواق الخارجية.

وفي نهاية الاجتماع تم دعوة الجانب القطري الشقيق للحضور إلى مصر لإجراء زيارات ميدانية إلى محطات ومراكز تعبئة الحاصلات الزراعية المصرية والتي تقوم بالتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية، للإطلاع على آلية إحكام وإدارة المنظومة الرقابية على أرض الواقع.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 100 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، وتم تسجيل 8 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 5 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 49 زيارة، وتم تسجيل 6 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 1 مورد بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2054 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5640 رسالة بنحو 185 ألف طن لعدد 1800 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، يليها الفاصولياء والطماطم بإجمالي 7 آلاف طن لكل منهما، ثم الطماطم بإجمالي 5 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 55 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 4 آلاف طن.

ومثلت السعودية والسودان وروسيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 170 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1400 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1100 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 580 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1580 رسالة بنحو 270 ألف طن لعدد 770 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا وعدس من 88 دولة، ومثلت بلغاريا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، روسيا، إندونيسيا واستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 460 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 288 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 280 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 74 منتج و8 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 576 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1357 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 756 عينة لأغذية معدة للتصدير، 350 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 124 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 29 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، والبحيرة، بالإضافة إلى 1 زيارة معلنة على صوامع القمح في محافظة الإسكندرية.

كما تم التنسيق بين الإدارة العامة للرقابة على المصانع وإدارة الشكاوى بالهيئة لشن حملات على مطاحن الدقيق بمحافظة الجيزة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 35 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 24 شكوى، وجاري فحص 11 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 794 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 28 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 1 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1611 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 6 حملات مشتركة على عدد 70 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 3 محاضر عدم وجود تراخيص ضد 3 منشآت.

وتم تسجيل 482 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 392 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 299 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة الفيوم بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشاركت الهيئة في اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمناقشة الأنشطة الجديدة المقترح إضافتها لمنظومة التراخيص.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات الإسكندرية، البحيرة، القاهرة، الغربية، الجيزة، الفيوم والقليوبية، وتم تسجيل 8 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدراج عدد 4 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 258 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الفيوم، الإسكندرية والدقهلية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 83 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر والدقهلية، وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة والشرقية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 366 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى عدد 8 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تم عقد اجتماع مع ممثلي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه تصدير الأسماك البحرية إلى الأسواق الخارجية، وكذا تكامل السلسلة الرقابية مع الجهات ذات الصلة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، وتم استيفاء 1 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 434 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن رنجة بها تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 6750 عبوة عصير غير مطابق للمواصفات القياسية، نصف طن سوداني مجهول المصدر، 140 كجم طحينة يشتبه في صلاحيتها للاستلاك الآدمي.

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (20 طن مخلل، 250 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية)، كما تم تنفيذ 15 قرار نيابة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 203 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 19 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 121 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، ( اندومي، سحلب، كيك، شوكولاتة، منتجات غذائية أخرى) وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 30 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 325 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (ملبن، مخبوزات، فول، عصائر، بهارات، دهون لحوم)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم سحب عينات من الأغذية المشتبه في صلاحيتها.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستلك، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري) حيث تم المرور على 27 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6829 كجم منتجات غذائية مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 400 كجم ورق تغليف شوكولاتة تحمل علامات تجارية بأحد مخازن الأغذية، يقوم مالك المخزن ببيعها لمن يرغب في الشراء.

كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير 17 محضر عدم وجود شهادات صحية، وإعدام 1120كجم مكسرات وتوابل منتهية الصلاحية، وعدد 100 عبوة منتج غزل بنات مجهول المصدر ويحتوي على ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 15 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 51 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو كبير، بلبيس)، أسفرت عن إعدام 7 طن و485 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (منتجات ألبان).

كما تم إعادة المرور على 5 منشآت غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 7 حملات على 67 منشأة غذائية وسياحية أسفرت عن ضبط وتحرير 5 محاضر إعدام لإجمالي 55 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم ومصنعاتها، مأكولات بحرية، منتجات ألبان)، وتم أخذ 3 تعهدات تصحيح إجراءات لمنشآت غذائية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ حملة مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، التموين، مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري) حيث تم المرور على 4 منشأت، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 طن مخلل مجهول المصدر، وتم تحرير محاضر بالكميات المضبوطة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات مختلفة على عدد 62 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط 500 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (عصائر، شوكولاتة، منتجات ألبان، مشروبات غازية)، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

كما تم تحرير 20 محضر ما بين عدم توافر شهادات صحية، عدم تطبيق اشتراطات صحية، والتنبيه على المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 17 حملة على عدد 46 منشأة غذائية في نطاق مراكز (طهطا، سوهاج، المراغة)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام 70 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، عصائر، مقرمشات)، وتم تحرير 2 محضر جنح.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وتم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ( عصائر سريعة التحضير، مقرمشات)، وتحرير محضر جنح و 2 محضر عدم وجود شهادات صحية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 7 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 31 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط 32 حملة على 32 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر إعدام لتلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشن فرع سلامة الغذاء بجنوب سيناء 2 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 6 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.