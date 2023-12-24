سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد الموافق 24-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

و سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

و سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.