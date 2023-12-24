زيادة 15 جنيها.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث زاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس السبت.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، بحسب ما نشر موقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1900 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2443 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3040 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2357 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2053 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة بارتفاع 7.13 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج".