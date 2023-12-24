الضرائب: دمج مرحلى للطاقات الشبابية بالعمل التنفيذى فى مختلف المشروعات الضريبية

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القاهرة - سامية سيد - الضباعنى: فخور بالجهود التى بذلها 21 من العاملين بالمصلحة على مدار ثلاث سنوات مضت فى إجتياز مراحل التصفيات لمبادرة وزارة المالية (تواصل)

قال الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان إختيار العناصر البشرية المتميزه وتنمية قدراتها ومهاراتها وتوفير المناخ المناسب لها هو إتجاه محفز لخلق صفوف من الكوادر الجديدة القادرة على تحمل مسئولية القيادة فى جميع المجالات ،وهذا بالفعل ما نسعى إليه داخل مصلحة الضرائب التى تعتبر الرافد الأهم لتحصيل حقوق الخزانه العامة للدولة، ومن هذا المنطلق نحرص دائما على الترشيح والمشاركة الفعالة للعاملين بالمصلحة فى كافة المبادرات التنموية سواء المحلية أو الدولية، ويأتى ذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية.

وأعرب رئيس مصحة الضرائب عن خالص فخره وإمتنانه للجهود التى بذلها 21 من العاملين بالمصلحة على مدار ثلاث سنوات مضت فى إجتياز مراحل التصفيات لمبادرة وزارة المالية (تواصل) والمؤهلة لحصولهم على الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL)) والتى تصدر من معهد التنمية الإدارية (بجامعة ميزورى الأمريكية) والتى تهدف إلى تأهيل الجيل القادم ومساعدتهم على أن يصبحوا قادة أعمال من خلال إتقان المعايير المعترف بها دوليا ،حيث توفر لهم صورة واضحة ومعرفة جيدة من مهارات إدارة الأعمال (BMS) من خلال تقديم مجموعة من المواد التعليمية المتكاملة وصولا للإختبارات العادلة التى تتسم بالشفافية والمهنية لضمان الجودة ، هذا ما يُمكن الفائزين من تطبيق هذه المعايير أثناء تنفيذ المهام المكلفون بها داخل المصلحة مما ينعكس بالإيجاب على إستخدام قواعد الإدارة الحديثة داخل أروقة مصلحة الضرائب المصرية.

ومن الجدير بالذكر أسماء الفائزين من مصلحة الضرائب المصرية الحاصلين علي الرخصة الدولية لقيادة الاعمال IBDL ضمن فعاليات مبادرة (تواصل) وهم: محمد عبد الحكيم محمد بقطاع الموارد البشرية، والدكتور محمد عبد العزيز عبد الحميد عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية للشؤون القانونية، ومصطفى محمد سعيد محمد بالمركز الضريبي لكبار الممولين، واسلام السيد السيد السعيد بمركز كبار وجه بحري، وأحمد رشدي رشاد مأمور بمأمورية ضرائب السويس ،وإسماعيل عبد الفتاح محمود مأمور بمأمورية كفر الشيخ اول،و مؤمن صلاح صالح محمد بالإدارة المركزية للشؤون القانونية، ومعتز محمد سعيد بمأمورية كفر الشيخ ،وسام حمدي والمركزية للتعاملات الإلكترونية،و السيد عابدين أحمد حافظ بمأمورية ضرائب سوهاج،و عبد العزيز عبد الرحمن بمأمورية ضرائب إسكندرية، و أسامه محمد الإتربي رئيس منطقة ضرائب دمياط، ورانيا محمد مصيلحي رئيس مجموعة مأمورية مدينة نصر ثاني،ونهى سيد أحمد بمنطقة شمال الدلتا ،وأحمد حسني محمد بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، وياسر موسى شحاته بالتطوير المؤسسي، ومحمد السيد ابراهيم بمكافحة التهرب الضريبي إسكندريه أول، وأحمد عبد العزيز محمود حماد رئيس اللجنه الداخليه (4)البحيره، وياسر معروف حافظ عضو لجان الطعن الضريبي، وشيرين أحمد محمد علي رئيس مجموعه بمركز متوسطي الممولين، ويحيى محمود البسيوني مفتش بمكافحة التهرب الضريبي اسكندرية.

وأكد الدكتور فايز الضباعنى على الإستمرار فى تأهيل العنصر البشرى فى مصلحة الضرائب لأنه السبيل الوحيد للنهوض بالمنظومة الضريبية ككل ومواكبة المستحدثات المتتالية مثل تطوير البنية التحتية والتكنولوجية كالمبانى وبيئة العمل وميكنة الأنظمة الضريبية بالمصلحة التى تشهدها منذ عام 2018 وحتى الآن من أجل الوصول لعملية الحوكمة والشمول المالى، متطلعا إلى الدمج المرحلى لهذه الطاقات الشبابية نتاج مبادرة (تواصل) فى العمل التنفيذى فى مختلف المشروعات الضريبية التى تحتاج لمثل هذه النماذج المشرقة، والتى تساهم فى خلق نقاط إتصال فاعلة تساعد فى الإرتقاء بالصورة الذهنية للمصلحة داخليا وخارجيا ،وكذلك نقل ما اكتسبوه من خبرات لزملائهم بالعمل مما يدعم تطوير نظم إدارة الأداء وتشجيع ثقافة الإبتكار.