شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى توصل الغاز الطبيعى لمنزلك؟.. أهم الإجراءات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد مدحت، مدير عام مساعد منطقة بشركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول، إن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل حقق خلال الفترة الماضية معدلات توصيل غير مسبوقة فى كافة محافظات الجمهورية وذلك طبقا لتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .

وأضاف المهندس أحمد مدحت لـ"الخليج 365 "، أن أهم الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تتضمن الأتى:

1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع) .

2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك .

3- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع) .

4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال .

5- بالنسبة للكمبوند (موافقة الكمبوند او موافقة اتحاد الشاغلين).

6- بالنسبة للجمعيات (موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة).

7- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية (محضر الاستلام + ايصال المساهمة في شبكة الغاز مسددة بالجهاز).

8- هذا مع الاطلاع على أصول صور المستندات السابق ذكرها بعالية.