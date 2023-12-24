شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب اليوم.. تحرك جميع الأوزان الآن فى سوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأحد ارتفاعا ملحوظا لجميع الأوزان المتداولة في سوق الذهب بداية من نصف جرام وحتى 1 كيلومن الذهب الخام، وجاء هذا التحرك بعد ارتفاع سعر الذهب عيار 24 وهو ذهب السبائك فى مصر 3497 جنيها الآن. أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8742 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17485جنيها . سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34970 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 69940 جنيها. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 108756 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 174850 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 349700 جنيه.

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