شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 11690 نقطة، وبتداولات بلغت 4.632 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 173.252 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.141 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 160 شركة

ارتفعت أسهم 160 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 53، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سال، والباحة، وأسمنت حائل، والزامل للصناعة، والآمار، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، شمس، ومكة، وأسيج، وبترو رابغ، والأصيل، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 1.7%، عند 23390 نقطة، وبتداولات بلغت 25.174 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.608 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.952 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 33 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 29، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.