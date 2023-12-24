شكرا لقرائتكم خبر عن «الحاسوب» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على «الخريف لحلول الطباعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الحاسوب للتجارة مذكرة تفاهم غير ملزمة، اليوم، مع شركة مجموعة الخريف بهدف مناقشة مشروع الاستحواذ الكلي لشركة الحاسوب للتجارة على شركة الخريّف لحلول الطباعة (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمملوكة بنسبة (100%) لشركة مجموعة الخريّف وذلك عن طريق شراء جميع الحصص المملوكة لشركة مجموعة الخريّف في الشركة محل الاستحواذ مقابل إصدار أسهم لمالك شركة الخريّف لحلول الطباعة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة (8) أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه الفترة أو تجديدها لمدة أو مدد مماثلة باتفاق الطرفين.

وأضافت أنه لم لم يتم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.