الاقتصاد

«الحاسوب» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على «الخريف لحلول الطباعة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الحاسوب للتجارة مذكرة تفاهم غير ملزمة، اليوم، مع شركة مجموعة الخريف بهدف مناقشة مشروع الاستحواذ الكلي لشركة الحاسوب للتجارة على شركة الخريّف لحلول الطباعة (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمملوكة بنسبة (100%) لشركة مجموعة الخريّف وذلك عن طريق شراء جميع الحصص المملوكة لشركة مجموعة الخريّف في الشركة محل الاستحواذ مقابل إصدار أسهم لمالك شركة الخريّف لحلول الطباعة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة (8) أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه الفترة أو تجديدها لمدة أو مدد مماثلة باتفاق الطرفين.

وأضافت أنه لم لم يتم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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