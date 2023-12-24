شكرا لقرائتكم خبر عن «سدافكو»: اكتمال تنفيذ مشروع مستودع لشركة مقاولات في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن اكتمال الأعمال الإنشاء لمشروع لتنفيذ عقد تشييد مستودع جديد لشركة رفيق عبدالقادر سليم كريديه للمقاولات بالمدينة الصناعية في مكة المكرمة.

وأعلنت الشركة في بيان على تداول اكتمال جاهزية المستودع، سواء للمباني أو مخازن التبريد وإتمام أنظمة السلامة والحماية والبيئة في الموقع وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبدء أعمال التشغيل الفعلي.

وأوضحت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً عدم إيصال التيار الكهربائي للموقع في الوقت المطلوب.