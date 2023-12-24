شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تحقق مستهدفات «المالية» للعام السادس على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت أمانة المنطقة الشرقية، هذا العام المالي 2023 م أرقامًا أعلى من المؤشرات المستهدفة، بوزارة المالية في الإيرادات الاستثمارية للسنة السادسة على التوالي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات البلدية والاستدامة المالية.

وأبانت الأمانة أن هذا الإنجاز تحقق بعد أن أطلقت عددًا من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، ومواصلة العمل على استقطاب المستثمرين من داخل وخارج المملكة، والتي تتضمن سلسلة من الجهود لطرح الفرص الاستثمارية النوعية والمميزة والتي واكبها تدشين عدد من الخدمات الرقمية الموجّهة للمستثمرين ورواد الأعمال، إضافة إلى التركيز على إشراك المجتمع، وتحفيز مجتمع الاستثمار، والتعريف بالمنافع وجدوى الاستثمار مع الأمانة؛ وتسهيل الخدمات وتسريعها بما يدعم المستثمرين ورواد الأعمال وما عزز منهج الشفافية والشراكة.

وحققت الأمانة التميز في منظومة الاستثمار والاستدامة المالية بالحصول على عدة جوائز بالخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال من قبل وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة منشآت، وتحقيقها معدل 100% في التحول الرقمي للمعاملات الاستثمارية.