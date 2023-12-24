شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء تصدر 2928 ترخيصا لإنشاء وحدات سكنية في العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت أمانة الأحساء خلال العام الجاري 2023م عدد 2928 ترخيصًا لإنشاء وحدات سكنية و284 ترخيصًا تجاريًا واعتماد 20 مخططًا و155 قطعة سكنية، ومخططين تجاريين و5 مرافق حكومية وتخصيص 565 فرصة استثمارية بمساحة مليون متر مربع و213 موقعاً مؤقتاً للمخيمات الشتوية و135 موقعاً لحاضنات الأعمال في محافظة الأحساء.

وأوضحت الأمانة بأنها نزعت ملكيات لصالح مشاريع تطوير التقاطعات والطرق وذلك للإسهام في انسيابية الحركة المرورية من خلال إنشاء نفق بتقاطع طريق الملك عبدالله " الضلع الغربي " مع طريق الرياض ، واستكمال امتداد طريق الملك عبدالله " الضلع الشمالي " لمدينتي الهفوف والمبرز ، واستكمال استمرارية مشروع طريق الأمير سعود بن جلوي مع طريق الأمير محمد بن فهد " المرحلة الثانية " ، إضافة إلى تنفيذ وصرف التعويضات لمشروع وسط الهفوف التاريخي.

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وأفادت أمانة الأحساء إلى أنها أنجزت 1099 طلبًا إلكترونيًا لدمج وفرز قطع الأراضي، وتحديث 4727 صكًا للوحدات السكنية، وتخصيص 79 أرضًا لـ 8 قطاعات حكومية بمساحات مختلفة، ومعالجة 101 طلب مُقدم لـ " لجنة تقدير الزوائد التنظيمية والتخطيطية " وإزالة 53 تعدياً على الأراضي الحكومية، مؤكدةً أن ذلك يأتي تحقيقاً لمستهدفات الخدمات البلدية وتدعيماً لبرنامج جودة الحياة.