شكرا لقرائتكم خبر عن الأميك: 61.8% تراجعا فى مبيعات السيارات رغم الاستيراد بـ 1.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن " الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات عن وجود تراجع في مبيعات السيارات في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بنسبة 61.8% لتصل إلى 61 ألفًا و33 مركبة .

وسجلت مبيعات سيارات الركوب " الملاكي" وجود انخفاض بنسبة 61% إلى 45 ألفًا و917 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 117 ألفًا و47 مركبة.

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 56.6% لتسجل 5 آلاف و732 مركبة، مقابل 13 ألفًا و213 وحدة.

وهبطت مبيعات «الشاحنات» بنسبة 68% لتصل إلى 9 آلاف و384 وحدة، مقارنة بنحو 29 ألفًا و604 مركبة.

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات "الأميك"، عن وجود انخفاض مبيعات السيارات الصينية بنسبة 55.4% فى السوق المحلية خلال 9 أشهر الأولى من 2023، لتسجل بيع حوالي 14,939 ألف سيارة في مقابل 33,502 ألف سيارة

كما تراجعت مبيعات سيارات الركوب "الأمريكية"، بنسبة 58.9% لتسجل بيع حوالي 665 سيارة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 4517 سيارة عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لتقرير "أميك .

بالاضافة الي وجود انخفاض لمبيعات السيارات الصينية بنسبة 55.4% فى السوق المحلية خلال 9 أشهر الأولى من 2023، لتسجل بيع حوالي 14,939 ألف سيارة في مقابل 33,502 ألف سيارة

كما تراجعت مبيعات سيارات الركوب "الأمريكية"، بنسبة 58.9% لتسجل بيع حوالي 665 سيارة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 4517 سيارة عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لتقرير "أميك

وتراجعت أيضا مبيعات السيارات الهندية في مصر إلى سيارة واحدة فقط خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع 2551 سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لتقرير مجلس معلومات السيارات "أميك

وانخفضت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 62.1% لتصل إلى 6199 سيارة خلال 9 أشهر من عام 2023، مقابل 16.357 ألف سيارة عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لتقرير أميك

يذكر أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد اوضحت ان إجمالي الواردات المصرية من السيارات نحو مليار و351 مليون دولار في التسعة أشهر الماضي، بينما كانت نحو مليار و565 مليون دولار في الفترة المناظرة لها في العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليون و691 ألف دولار.

وارتفعت الواردات المصرية من السيارات في الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي الواردات من سيارات الركوب نحو 199 مليون و710 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 77 مليون و817 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 121 مليون و893 الف دولار.

وكانت الواردات المصرية من السيارات ارتفعت في الشهور الأخيرة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات في شهر يوليو الماضي فقط نحو 204 مليون و816 ألف دولار، ارتفاعا من 86 مليون و316 ألف دولار في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليون و500 ألف دولار.

وانخفضت القيمة الاجمالية للواردات المصرية، وبلغت نحو 6.08 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 7.28 مليار دولار لشهر سبتمبر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16.5٪، وذلك مدفوعا بانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها كان القمح بنسبة 8.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 0.1%، ثم واردات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 39.1%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.0%.

وكانت قيمة العجز فى الميزان التجارى سجلت 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2.84 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10.3٪.

كما ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجباري أن وحدة مرور القاهرة الجديدة قد حصدت المركز الاول للواحدات الاكثر ترخيص " السيارات الزيرو " على مستوى الجمهورية حيث سجلت 1202 سيارة ثم وحدة مرور حدائق الاهرام 1080 ه ثم وحدة مدينه نصر 894 ثم وحدة مرور فيصل 891 سيارة ثم وحدة مرور اكتوبر 767 اما المنافذ الجمركية فقد شهدت المنافذ الجمركية دخول 12280 مركبه ومنذ السلوم وحده شهد دخول 9173مركبه .