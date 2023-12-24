شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن للتطوير العقارى تكرم شركاء النجاح احتفالا بإنجازات مشروع "جينوفا" الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - رئيس مجلس إدارة شركة إيسترن للتطوير العقاري: تسليم مشروع جينوفا ويست 2025 وبدء المرحلة الثانية جينوفا زايد 2024 - محمد اأبو النصر يشكر فريق العمل داخل إيسترن العقارية ويشكر شركاء النجاح - عمرو الجوهرى: نستهدف ضخ استثمارات 800 مليون جنيه فى المرحلة الثانية لمشروع جينوفا - أحمد فوده نستهدف مبيعات مليار جنيه فى المرحلة الثانية لمشروع جينوفا 2024

أقامت شركة إيسترن للتطوير العقاري حفلة لتكريم شركاء النجاح، ورفقاء مسيرة التميز والتفرد فى مجال التطوير العقارى، وشركات التسويق، وذلك بحضور قيادات الشركة والعاملين بها، يتقدمهم محمد ابو النصر رئيس مجلس الإدارة.

وقال محمد ابو النصر، رئيس مجلس إدارة شركة إيسترن للتطوير العقاري، إنه قام بتنظيم الحفل احتفالا بإنجازات إتمام مشروع "جينوفا وست"، خلال الفترة الماضية وفقا للجدول الزمني المحدد له، وكذلك تكريما لإلتزام شركات المقاولات على تنفيذ المشروع وفق الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الشركة للمشروع خلال الفترة الماضية .

وأضاف ابو النصر، أن هؤلاء المشاركين معنا فى النجاح واجهوا جميع التحديات الاقتصادية الكبيرة، خاصة ارتفاع اسعار الخامات والتى وصلت لأضعاف سعرها الحقيقي .

وأعرب محمد طلعت عن شكره وتقديره لشركة سيراميكا كيلوباترا وشركة ديروافيت وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات وشركة مراكش للتطوير العقاري، ويمثلها محمد عبد العال، وشركة إيهاب محمد عبد المولي وشركاه وكذلك العاملين بالشركة، خاصة القائمين على العمل بتنفيذ المشروع الإدارة الهندسية والاستشاري والعاملين بالإشراف على المشروع والسادة المختصين بالتسويق العقاري .

وأشار عمرو الجوهرى نائب رئيس مجلس الإدارة إلي أن مشروع جينوفا تم البدء في تنفيذه مطلع 2023 ، وبلغت نسبة التنفيذ 40% حتي الآن وهو أكبر من المستهدف في الجدول الزمني موضحا أنه تم التعاقد على كافة الخامات وأنهم عازمين على تنفيذ المشروع وتسليمه بشكل نهائي خلال عام 2025، كما وعدنا العملاء وقادرين على تسليمه قبل الموعد المحدد له.

وأوضح الجوهرى وعن التحديات الاقتصادية التى واجهت الشركة خلال تنفيذ المشروع من ارتفاع أسعار مواد البناء، أكد الجوهرى، أنه خلال الفترة الماضية كنا نعمل من رأس مال الشركة الخاص بدون طرح أى مبيعات مما جعلنا نستطيع تنفيذ المشروعات الحالية الخاصة للشركة دون اللجوء الى الاقتراض من البنوك .

مشيرا إلى أن استثمارات المشروع الجديد والذي سيتم ضخه حوالى 800 مليون على ان يتم العمل وتنفيذ المشروع عقب استخراج كافة التراخيص خلال عام 2024، خاصة وان جميع مشروعات الشركة داخل منطقة الشيخ زايد ، منوها أن مشروع جينوفا وست تم ضخ فيه اكثر من 600 مليون جنيه حتى الآن ومازلنا مستمرين .

ومن جانبة قال أحمد فوده مدير القطاع التجارى، أنه سيتم طرح المرحلة الثانية لسلسة "جينوفا سيتى" على مساحة أكثر من 20 فدان في النصف الأول لـ 2024، والمشروع عبارة عن مجموعة فلل، مشيرا إلي أنه يستهدف منه مبيعات تتعدى الـ 2.5 مليار جنيه جاري إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بالمشروع و التراخيص والتنفيذ خلال الفترة القادمة.

وعن تفاصيل المرحلة الثانية من جينوفا قال إن المشروع عبارة عن مساحة تتعدى الـ 20 فدان إسكان فاخر وهو عبارة عن وحدات فيلل، وتتكون من حوالى 300 أسرة حيث الكثافة السكانية قليلة للغاية ".

ولفت فودة إلى أن وجود الى مبنى مخصص للعيادات على، بالإضافة إلى وجود حضانة على أعلى مستوى، إلى جانب مسجد لتأدية فيه كافة العبادات وقريب من المشروع جداَ .