منها مندوب المبيعات.. بدء سريان توطين عدد من المهن في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية، عن بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من اليوم الأحد، وانتهاء فترة السماح المحددة لها مسبقاً.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية. وفق"عكاظ".

ويتضمن توطين مهن المبيعات بنسبة %15، ومن أبرز المهن: مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات.

ويشمل توطين مهن المشتريات بنسبة %50، ومن أبرز المهن: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات.

كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى ننسبة %35، ومن أبرز المهن: مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، اخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال.