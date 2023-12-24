شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة هيكلة الأكاديمية المالية وتعيين 6 رؤساء لقطاعاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع آل خمسان، قرارًا بإعادة هيكلة الأكاديمية وتعيين رؤساء القطاعات وفقًا للهيكل التنظيمي المستحدث للأكاديمية.

وتأتي هذه العملية بناء على الصلاحيات المخولة للرئيس التنفيذي، وتماشيًا مع قرار مجلس أمناء الأكاديمية بشأن الموافقة على إستراتيجية الأكاديمية المالية للأعوام 2024 - 2026م، والمتضمنة الهيكل التنظيمي المستحدث للأكاديمية.

وأوضح آل خمسان ، أن إعادة الهيكلة جاءت بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، واستمرارًا للجهود الهادفة إلى تنظيم وتطوير عمل الأكاديمية المالية نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية، مفيدًا أن هذا القرار سيكون نافذًا ابتداءً من تاريخ 1 / 1 / 2024 م .

وتمثلت التعيينات الجديدة لرؤساء القطاعات في تعيين عبد الله الشايعي رئيسًا لقطاع ذكاء الأعمال والابتكار، ومحمد الهمزاني رئيسًا لقطاع تنمية القدرات، وتعيين عبد الله الغامدي رئيسًا لقطاع التسويق والتواصل، بينما تم تعيين علي الحيدان رئيسًا لقطاع الإستراتيجية، وعبد الله المبارك رئيسًا لقطاع الخدمات المشتركة، وتعيين عبد الله العمران رئيسًا لقطاع التحول الرقمي.

يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل أُنشئت في العام 2020 بوصفها إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030، وتُعنى بتطوير الكوادر العاملة في القطاع المالي والخريجين الجدد الراغبين في الانضمام إلى القطاع، وتُغطي خدماتها جميع القطاعات الفرعية المتصلة بالقطاع المالي وهي "البنوك، والتمويل، والتأمين،والسوق المالية".