شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: المملكة تستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن العمل في الموانئ عمل متكامل واستراتيجية القطاع البحري شاملة تحدد مستهدفات نمو طموحة، إذ نستهدف للوصول إلى 40 مليون حاوية في عام 2030 م.

وأشار إلى الاستثمارات الضخمة التي تمت بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص عمل للمواطنين، ويسير تنفيذ هذه الخطوات بشكل متسارع مما انعكس على المؤشرات الدولية في هذا القطاع والنمو المحقق في عام 2023م.

وأوضح أن هناك نمو في قطاع الموانئ يفوق مليون حاوية إضافية جرى مناولتها هذا العام في موانئ المملكة.

الهيئة العامة للموانئ

جاء ذلك خلال رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور وزير النقل، توقيع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ظهر اليوم، 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال وذلك مع كل من "شركة الزامل للخدمات البحرية"، و"شركة ناغي للأعمال البحرية"، لتقديم مجموعة من الخدمات البحرية في 8 موانئ تابعة للهيئة.

وقال الجاسر إن هذا العقود تأتي كذلك لتمكين القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث بلغت مشاركة القطاع الخاص في القطاع عبر مشاريع التخصيص خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 17 مليار ريال.

توسيع فرص الاستثمار

وأضاف وزير النقل أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل توسيع فرص الاستثمار مع كافة مكونات القطاع الخاص وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع المنظومة، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وأكد أن هذه العقود ستوسع حجم الشراكة مع القطاع الخاص وتدعم القدرات التنافسية للقطاع اللوجستي والموانئ السعودية، وتعزز الكفاءة التشغيلية وأداء الخدمات البحرية السعودية في الموانئ، وتجدد كذلك أسطول الأصول التشغيلية والوحدات البحرية عبر الاستثمار في 44 وحدة بحرية جديدة، مما يسهم في دعم ونمو أعمال سلاسل الإمداد ودعم النمو الاقتصادي .