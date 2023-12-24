شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقاوي: صادرات السعودية للمغرب بلغت 4,6 مليار دولار في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وفد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة بالمغرب، عبد الغني الشرقاوي، إن السعودية هي أكبر شريك تجاري للمغرب، وحجم الصادرات السعودية في العام الماضي 2022م وصلت إلى 4,6 مليار دولار، فيما كانت قيمة الواردات 87 مليون دولار.

وذلك بمناسبة انعقاد الدورة ال 13 للجنة المشتركة بالرباط، إذ جرى تدشين المقر الجديد للملحقية السعودية بهدف تنمية العلاقات وتذليل الصعاب التي تواجه القطاع الخاص، والاتفاق على برنامج تعاون لتطوير الخبرات وتبادل المعلومات.

كما جرى الإعلان عن افتتاح خط بحري بين البلدين لمنح دينامية جديدة للتبادل الاقتصادي والتعاون التجاري، وذلك خلال توقيع الغرفة التجارية بمكة المكرمة اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة بالمملكة المغربية، لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بحضور القنصل العام المساعد بالقنصلية المغربية بجدة حسن دلول، والوفد المغربي وأصحاب الأعمال من الجانبين وأمين عام غرفة مكة المكرمة عبد الله حنيف، وعدد من المسؤولين.

الفرص التجارية والاستثمارية

وأكد الشرقاوي أن العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية شهدت تطورا ملموساً في السنوات الأخيرة في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتجلى ذلك في الزيارات المكثفة المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين ومن القطاع الخاص، ويمكن التسجيل بارتياح ما تشهده العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة من دينامية لافتة في قطاعات مختلفة بتوجيهات سامية من قيادة البلدين لتعزيز آفاق التعاون وتدعيم الشراكة بينهما.

وقال: "تأتي زيارتنا هذه بهدف تطوير الآليات المناسبة لتنمية العلاقات وخلق شراكات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أصحاب الأعمال".

وأوضح أن هناك فرص حقيقية للتعاون وإحداث التحول النوعي في العلاقات الاقتصادية بين المملكتين والسعي لتنويعها بشكل أكبر بدراسة الفرص التجارية والاستثمارية والوقوف على المزايا التنافسية في الاقتصاد السعودي والمغربي.

التجارة بين السعودية والمغرب

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة خالد بن ردة بن دبيس، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكتين الشقيقتين الضارب في عمق التاريخ يشكل رأس الرمح لكافة أشكال التلاقي والتعاون بين الشعبين لصناعة مستقبل زاهر يعزز من الترابط والتعاون المستمر، ويحقق التوجيهات العليا بدعم وتطوير العلاقات بين البلدين، والإسهام في رفع حجم التبادل التجاري بينهما.

وأضاف: بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب نجد أنه لا يزال متواضعاً، مما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لرفعه باستغلال الفرص والإمكانات الهائلة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين، والمشروعات التي يمكن الاستفادة منها هنا وهناك.

وأشار "بن دبيس" إلى أن الزيارات المتبادلة، والاتفاقيات المبرمة في الجانب الاقتصادي ساعدت على أن يحقق التبادل التجاري نمواً متسارعاً في الأعوام الأخيرة، مما يؤكد على ضرورة تواصل الجهود لرفع الاستثمارات المشتركة وإحداث تحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، من خلال دراسة وتحليل الفرص التجارية والاستثمارية والوقوف على المزايا التنافسية في الاقتصاد السعودي والمغربي بهدف تطوير الآليات المناسبة وابتكار السبل الفاعلة لتنمية العلاقات وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية.