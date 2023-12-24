شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية شراكة بين غرفتي مكة المكرمة وبني ملال خنيفرة المغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة بالمملكة المغربية؛ لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بحضور القنصل العام المساعد بالقنصلية المغربية بجدة حسن دلول، والوفد المغربي وأصحاب الأعمال من الجانبين، وأمين عام غرفة مكة المكرمة عبد الله حنيف، وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيس وفد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة عبد الغني الشرقاوي، أن السعودية هي أكبر شريك تجاري للمغرب، وحجم الصادرات السعودية في العام الماضي 2022م وصل إلى 4.6 مليارات دولار، فيما كانت قيمة الواردات 87 مليون دولار، وبمناسبة انعقاد الدورة الـ 13 للجنة المشتركة بالرباط تم تدشين المقر الجديد للملحقية السعودية؛ بهدف تنمية العلاقات وتذليل الصعاب التي تواجه القطاع الخاص، والاتفاق على برنامج تعاون لتطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس وفي مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

كما تم الإعلان عن افتتاح خط بحري بين البلدين لمنح دينامية جديدة للتبادل الاقتصادي والتعاون التجاري. من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة خالد بن ردة بن دبيس، أن الزيارات المتبادلة، والاتفاقيات المبرمة في الجانب الاقتصادي ساعدت على أن يحقق التبادل التجاري نمواً متسارعاً في الأعوام الأخيرة، مما يؤكد ضرورة تواصل الجهود لرفع الاستثمارات المشتركة وإحداث تحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين المملكتين.