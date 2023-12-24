شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جمشة للتنمية السياحية بقيمة 239 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جمشة للتنمية السياحية خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 239.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة أسطول للنقل البري بحجم تداول 24 مليون سهم بقيمة 138.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة تايتنك للاستثمار والتنمية السياحية بحجم تداول 30.7 ألف سهم بقيمة 30.7 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 56.8 مليون سهم بقيمة 458.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 46 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 959.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.22%، والعرب على 3.9%، واستحوذت المؤسسات على 20.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.24%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 170.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 138.4 مليون جنيه، 17.8 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 23822 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 28850 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 10141 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5312 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 7639 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 6106 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.