شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 24-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 24-12-2023.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية للمحابس، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والعامة للصوامع والتخزين، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وفتنس برايم للأندية الصحية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 959.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.22%، والعرب على 3.9%، واستحوذت المؤسسات على 20.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.24%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 170.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 138.4 مليون جنيه، 17.8 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 23822 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 28850 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 10141 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5312 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 7639 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 6106 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 127 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.349 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.58%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 2.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.93%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 56.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.12%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 1.224 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.14%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 6.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.55%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 60.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.67%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 46.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.64%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.467 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.19%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 11.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.35%.