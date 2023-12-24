أخبار البورصة اليوم الأحد 24-12-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 24-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية للمحابس، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والعامة للصوامع والتخزين، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وفتنس برايم للأندية الصحية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 959.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.22%، والعرب على 3.9%، واستحوذت المؤسسات على 20.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.24%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 170.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 138.4 مليون جنيه، 17.8 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 23822 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 28850 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 10141 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5312 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 7639 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 6106 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 127 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 6500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 733.7 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 1753 سهم، 1.84 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير عدد 30 ألف سهم، 200 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومستشفى النزهة الدولي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 200 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، مليون سهم، 64.4 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 10 أسهم، 10.6 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 387 سهم، 500 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 3500 سهم.

إيديتا

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن استهداف تدفقات استثمارية بقيمة تصل إلى مليار جنيه، وذلك لزيادة طاقتها الإنتاجية العام المقبل 2024، وتجاوز إيرادات التصدير لأكثر من مليار جنيه في عام 2023.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 نوفمبر عام 2023 بلغ 241.2 مليون جنيه مقارنة مع 219 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 101 مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية.

حققت شركة القلعة، إيرادات مجمعة بلغت 26.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بنمو سنوي بنسبة 11% مدعومة بمساهمة الشركة المصرية للتكرير، وبلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 3.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 8.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض هامش الربح بمشروع الشركة المصرية للتكرير.