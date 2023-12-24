شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد يشهد اجتماع "النصر العامة للمقاولات" لاعتماد الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور هانى سليمان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، اليوم الأحد ، فعاليات اجتماع طارئ لمجلس إدارة شركه النصر العامة للمقاولات ( حسن محمد علام) لمناقشه واعتماد ميزانية الشركة فى 30 -6-2023، وأشار إلى أهميه عودة الوضع الطبيعي للشركة التي كانت من الشركات الرائدة في مجال المقاولات على مستوى الدولة ، ولا سيما أن الشركة القابضة تسعي جاهده لتحقيق ذلك .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى افتتحه المهندس اللواء إيهاب حسن ، رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ ، بمشاركة العضو المنتدب التنفيذي المهندس أحمد المحمودى ، ومديري الافرع والمديرين الماليين بالشركة ، حيث واجه الفروع التي حققت خسائر مشددا على ضرورة وحتمية تحسين الموقف المالي، والعمل بجدية لتحقيق ذلك.

وخلال الاجتماع ناقش المهندس أحمد المحمودي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الموقف المالى والأسباب التي أدت لذلك بكل موضوعيه وشفافية وكيفيه إدراك ومعالجة الموقف المالي الصعب الحالي للشركة والوصول بالشركة الي بر الأمان.

من جانبه أثني الدكتور هانى سليمان ،خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس ، على الحلول وطرق المعالجة للأسباب الرئيسية التي أدت إلى معالجة الوضع المالي الخطير للشركة، مشددا على عودة الشركة لمكانتها الريادية في مجال المقاولات.

واختتمت الجلسة بموافقه المجلس على الميزانية المالية للشركة 30-6-2023 .