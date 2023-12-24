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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جولة التجارة الالكترونية تنطلق اليوم بمنطقة نجران، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وتستمر على مدى يومين في مركز الفعاليات والمؤتمرات بنجران، وذلك بالشراكة مع مجلس التجارة الالكترونية، بحضور أبرز الخبراء والمختصين في مجال التجارة الالكترونية. وتهدف الفعالية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، واستشارات وإرشاد تقدم من قبل مجموعة من المختصين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال، إضافة إلى مشاركة العديد من مقدمي الخدمات العالميين والمحليين لتسهيل بناء وتوسع نشاطات المتاجر الالكترونية في المنطقة.

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