شكرا لقرائتكم خبر برنامج تدريبي يؤهل لشهادة أخصائي تخليص جمركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامجا تدريبيا للمخلصين الجمركيين، يهدف لرفع مستوى كفاءة ومهارات العاملين في قطاع التخليص الجمركي، وتأهيلهم للحصول على شهادة أخصائي تخليص جمركي.

وبينت الهيئة أن التسجيل في البرنامج التدريبي يتم من خلال بوابة الهيئة الالكترونية، حيث تم إعداد المادة العلمية للبرنامج على شكل محتوى الكتروني تفاعلي بطريقة التعلم الذاتي؛ لتسهيل الالتحاق به في أي وقت.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المتدربين مهارات التعامل مع العمل الجمركي، وإبراز الملامح الأساسية لنظام الجمارك الموحد والتعرف على أحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي والإجراءات الجمركية المستجدة بما يواكب مبادرة الفسح خلال ساعتين، وكذلك الإعفاءات الجمركية والأوضاع المعلقة للضرائب، والرسوم وأساسيات التصنيف للبضائع، والمنهجية الأساسية في التقييم الجمركي، وآلية إدراج البيان الجمركي في منصة فسح.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة قطاع التخليص الجمركي، الذي يعد شريكا استراتيجيا في دعم مستهدفات الهيئة نحو تيسير التجارة وفقا لرؤية المملكة 2030 إلى جانب توفير أفضل الخدمات التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية للقطاع، وتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها، وتوفير خدمات تسهم في رفع مستوى رضا العملاء، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمار في منظومة القطاع اللوجستي.

ويعد اجتياز الاختبار المقرر شرطا أساسيا لمنح المتدرب شهادة أخصائي التخليص الجمركي في حال حصوله على الدرجة المحددة، وبإمكان المتدرب الاختبار مباشرة أو الانضمام للدورة التدريبية ثم الاختبار.

التسجيل في برنامج تدريبي للمخلصين الجمركيين:

من خلال بوابة الهيئة الالكترونية.

المادة العلمية على شكل محتوى تفاعلي بطريقة التعلم الذاتي.

اجتياز الاختبار شرط لمنح المتدرب شهادة أخصائي التخليص الجمركي.

بإمكان المتدرب الاختبار مباشرة أو الانضمام للدورة التدريبية ثم الاختبار.

يهدف إلى:

رفع مستوى كفاءة ومهارات العاملين في القطاع.

تأهيلهم للحصول على شهادة أخصائي تخليص جمركي.

إكساب المتدربين مهارات التعامل مع العمل الجمركي.

إبراز الملامح الأساسية لنظام الجمارك الموحد.

تعزيز كفاءة قطاع التخليص الجمركي.

توفير أفضل الخدمات لتحسين القدرة التنافسية للقطاع.

تطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها.

توفير خدمات تسهم في رفع مستوى رضا العملاء.

يساعد في التعرف على: