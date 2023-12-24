شكرا لقرائتكم خبر 50 فرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 50 فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة الباحة في مواقع عدة من مركز بني كبير، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل و صيانة ساحة خيول على مساحة 3000 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة شاليهات ومنتجعات على مساحة 4800 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع خرسانة على مساحة 11,67,26 م2، إضافة إلى تشغيل وصيانة عدد من الأكشاك بمواقع مختلفة بالمحافظة.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كل الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».