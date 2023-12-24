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وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل و صيانة ساحة خيول على مساحة 3000 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة شاليهات ومنتجعات على مساحة 4800 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع خرسانة على مساحة 11,67,26 م2، إضافة إلى تشغيل وصيانة عدد من الأكشاك بمواقع مختلفة بالمحافظة.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كل الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.