بدء توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الأحد.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس أن قرار توطين مهن المبيعات، والمشتريات، وإدارة المشاريع، بدأ سريانه من يوم 24 ديسمبر 2023م (أمس)، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية، مشيرة إلى انتهاء فترة السماح المحددة لها مسبقا.

وذلك يأتي استمرارا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

وقالت الوزارة «إن توطين مهن المبيعات بنسبة 15%، ومن أبرز المهن: (مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات).

وبينت أنه يشمل توطين مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرزها: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات)، كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى بنسبة 35%، ومن أبرز المهن: (مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، أخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال).

وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأصدرت الوزارة، دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها؛ مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

حزمة محفزات:

دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.

دعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.

أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج الدعم من خلال صندوق (هدف).

توطين 3 مهن:

بدء التطبيق 24 ديسمبر 2023م.

مهن المبيعات

نسبة التوطين 15%.

المهن: مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات.

مهن المشتريات

نسبة التوطين 50%.

المهن: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات.

مهن إدارة المشاريع (المرحلة الأولى)