الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروعا زراعيا في موريتانيا بـ 34 مليون دولار

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ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتمكين المستفيدين من الاكتفاء الذاتي، للإسهام في تكامل تنمية القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى.
وإيمانا من الصندوق السعودي للتنمية بأهمية هذا القطاع، فقد أسهم الصندوق في استصلاح نحو 6700 هكتار من الأراضي الزراعية، مما يساعد على رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الزراعية، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة المنشآت المائية، والري والصرف وتأهيل الطرق وتوفير المعدات الزراعية والمياه الصالحة للشرب للمزارعين، للإسهام في رفع الخدمات الزراعية للشعب الموريتاني الشقيق.
يذكر أن تمويل المشروع يأتي في إطار جهود الصندوق المستمرة لتعزيز مختلف القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية، حيث قدم الصندوق منذ 1979م لموريتانيا 20 مشروعا وبرنامجا إنمائيا عبر القروض التنموية بقيمة تصل إلى أكثر من 665 مليون دولار، إضافة إلى إدارة المنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق لتمويل 28 مشروعا إنمائيا بقيمة تزيد على 151 مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار عدد من القطاعات الحيوية.
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