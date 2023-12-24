الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروعا زراعيا في موريتانيا بـ 34 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك الصندوق السعودي للتنمية في افتتاح مشروع أركيز الزراعي بموريتانيا، الذي يسهم الصندوق في تمويله بقيمة 34 مليون دولار، وذلك بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الغزواني، ومدير عام عمليات الدول العربية المهندس بندر العبيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد البلوي، ووزير الزراعة في موريتانيا أمم ولد بيباته.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتمكين المستفيدين من الاكتفاء الذاتي، للإسهام في تكامل تنمية القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى.

وإيمانا من الصندوق السعودي للتنمية بأهمية هذا القطاع، فقد أسهم الصندوق في استصلاح نحو 6700 هكتار من الأراضي الزراعية، مما يساعد على رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الزراعية، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة المنشآت المائية، والري والصرف وتأهيل الطرق وتوفير المعدات الزراعية والمياه الصالحة للشرب للمزارعين، للإسهام في رفع الخدمات الزراعية للشعب الموريتاني الشقيق.

يذكر أن تمويل المشروع يأتي في إطار جهود الصندوق المستمرة لتعزيز مختلف القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية، حيث قدم الصندوق منذ 1979م لموريتانيا 20 مشروعا وبرنامجا إنمائيا عبر القروض التنموية بقيمة تصل إلى أكثر من 665 مليون دولار، إضافة إلى إدارة المنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق لتمويل 28 مشروعا إنمائيا بقيمة تزيد على 151 مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار عدد من القطاعات الحيوية.