شكرا لقرائتكم خبر 964 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق التنمية العقارية أمس 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر 2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك السكن الملائم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم ديسمبر البالغ 964 مليون ريال، خصص دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى ديسمبر 2023م بلغ نحو 55 مليار ريال.

وبين أن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، مكنت وسهلت من رحلة تملك السكن الملائم، مؤكدا أن الصندوق العقاري مستمر في تقديم برامج الدعم السكني والممكنات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030، وتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام بالشراكة مع الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري.

يذكر أن «الصندوق العقاري» يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة الكترونية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه.

إيداعات الدعم لمستفيدي سكني