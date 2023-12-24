شكرا لقرائتكم خبر دعوة 48 حيا بمدن الرياض والدمام والمدينة لتسجيل عقاراتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في 48 حيا بمدن الرياض والدمام والمدينة المنورة، لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، والذي يستمر حتى نهاية 28 مارس 2024م.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الالكترونية، حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقة به المستندات المثبتة للعقار (صك الكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوف لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك).

وبينت أن هذه المرحلة تعد هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري، وتشمل 46 حيا بمدينة الرياض هي: حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الامام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، والقادسية ، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة؛ حيث تضم هذه المرحلة أكثر من 368,565 ألف قطعة عقارية، وأن السجلات العقارية التي يبدأ إصدارها اليوم في هذه الأحياء تتضمن بيانات وأوصاف العقار، وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأبانت الهيئة أن شركة «السجل العقاري» قد أكملت استعدادها لتسجيل العقارات عن طريق المنصة الالكترونية، أو زيارة المستفيدين لمراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري في رويال مول بمدينة الرياض، وفي البوابة الاقتصادية في مدينة الدمام، وفرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر، وذلك طوال أيام العمل من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، حيث تم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الالكترونية، من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات.

المرحلة الثالثة لأعمال السجل العقاري:

تضم 368,565 ألف قطعة عقارية.

تتوزع على: