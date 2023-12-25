شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة تراجعت لـ10 مليارات دولار فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 10 مليارات و999 مليون دولار خلال الـ9 أشهر من العام الجاري، بينما كانت نحو 12 مليارا و833 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و833 مليون دولار.
واستطاعت مصر أن تقلص وارداتها من السلع الاستهلاكية المعمرة بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو ملياري و255 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 3 مليارات و490 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمة نحو مليار و234 مليون دولار.
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