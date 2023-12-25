تعرف على آخر موعد للتقديم على وظائف "المحطات النووية" للعمل بالضبعة

القاهرة - سامية سيد - تنتهى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف المعلنة حتى الخميس 28 ديسمبر لجميع التخصصات لمن تخلفوا عن موعد التقديم المحدد لهم وفقا لكل تخصص الذى تم الإعلان عنه.

وانتهت الهيئة من تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف من خلال موقعها الإلكترونى https://nppa.gov.eg/employment/default

على وظائف درجة مدير عام من 15 وحتى 21 ديسمبر .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم من خلال الموقع الالكترونى، ليتم تنقيتهم اليكترونيا و بدون أى تدخل بشرى لتطبيق مبدأ المساواة و الشفافية و اختيار الأفضل من بين المتقدمين.