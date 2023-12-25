بدء أعمال مشروع البنية التحتية للنقل العام بالحافلات في منطقة جازان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت أمانة منطقة جازان اليوم، أعمالها في تنفيذ مشروع البنية التحتية لمشروع النقل العام بالحافلات في عاصمة المنطقة ومدنها الرئيسة ” جيزان وصبيا وأبو عريش”.

ويأتي هذا المشروع كجزء من سلسلة مشاريع النقل العام بالحافلات التي تم إطلاقها في عدة مدن ومناطق في المملكة، الذي يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين جودة الحياة ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة عن طريق فتح قنوات استثمارية جديدة.

وفي إطار اهتمام القيادة الحكيمة بتوفير وتأمين خدمات النقل العام، يعكس هذا المشروع اهتماماً بتحسين وتطوير خدمات النقل في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك منطقة جازان التي تُعَدُّ وجهة سياحية للكثير من الزوار من الداخل والخارج.

ويتضمن المشروع تشغيل 9 مسارات واستخدام 47 حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في العاصمة والمدن الأخرى؛ بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر 84 نقطة توقف، وستعمل الخدمة على مدار 18 ساعة يوميًا لخدمة السكان المحليين والزوار القادمين إلى المنطقة.

وثمنت أمانة جازان الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للنقل وجميع الجهات ذات الصلة في تحقيق التكامل في تنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والحيوية المهمة.