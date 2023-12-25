صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 34ر 122 نقطة، أو ما يعادل 37ر0% ، ليصل إلى 39ر33291 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 54ر4 نقطة، أو19ر0% ، ليصل إلى 97ر2340 نقطة.