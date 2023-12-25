“أرامكو”: فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت أرامكو السعودية عن فتح باب الترشح من قبل المساهمين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي ستبدأ في 2024/07/01م وتنتهي في 2027/06/30م.

ويجوز لأي مساهم – أو مجموعة من المساهمين – غير الدولة يملك أكثر من (0.1%) من الأسهم العادية لأرامكو السعودية (ويشار له بـ”مساهم مؤهل”) تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات. ويجب على المساهم المؤهل تقديم إشعار خطي بالترشيح مرفقًا به ما يلزم من المستندات الداعمة وفقًا لإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة .

سيتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.