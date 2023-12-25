شكرا لقرائتكم خبر عن «ينساب»: توزيع 421.8 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023، بقيمة 421.875 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 562,500 سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال لكل سهم، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية يوم الأحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25 فبراير 2024م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

وأوضحت أن تاريخ التوزيع الخميس 04 رمضان 1445هـ الموافق 14 مارس 2024م.