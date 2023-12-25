شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب التيار الكهربائى يتسبب فى ماس كهربائي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذبذب التيار الكهربائي له العديد من المخاطر التى قد تؤدى إلى ماس كهربائي يتسبب فى حرائق، وذلك إذا لم يتم التعامل مع هذه المشكلة بشكل سريع، خاصة وأن معظم المواطنين يعتقدون أن تذبذ التيار الكهربائي يتسبب فقط فى فصل التيار.

ويتسبب تعرض المنزل لتكرار تذبذب التيار الكهربائي إلى حدوث حرائق بالأجهزة الكهربائية وغير من الحوادث، وللحفاظ على سلامة الأسرة ضد حوادث الماس الكهربائي يقتضي على المشترك التقدم بشكوى سواء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

1- من خلال التوجه إلى مقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2 - من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3 - من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.

4 - من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5 - من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

7-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة 121.

8-تقديم شكوى على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

9- تقديم شكوى بمكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة.