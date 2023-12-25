سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 25-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وفي بنك أبو ظبي التجاري، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدملي، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك سايب، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك القاهرة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك بلوم مصر عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار في بنك البركة على استقراره عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ومازال سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.