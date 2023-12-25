سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -
نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 25-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
وحقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
وفي بنك أبو ظبي التجاري، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
أما سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدملي، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وطرح بنك سايب، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وقدّر بنك القاهرة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك بلوم مصر عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وحافظ سعر الدولار في بنك البركة على استقراره عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
ومازال سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.