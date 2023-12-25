شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يغلق مرتفعا وسط توقعات خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم الإثنين مدعوما باحتمالات خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة والتي أدت أيضا إلى صعود المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ومع ذلك تراجعت أسهم شركات الشحن متأثرة بتوقعات بأن يلقي استئناف الملاحة عبر البحر الأحمر بظلاله على تكاليف الشحن.

وصعد المؤشر نيكي 0.26 % ليغلق عند 33254.03 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 % إلى 2337.40 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة على تباين، إذ انضم المؤشر ناسداك إلى ستاندرد اند بورز 500 في المنطقة الإيجابية في حين أنهى المؤشر داو جونز التداول منخفضا اسميا وسط استيعاب الأسواق لبيانات تضخم جاءت أفضل من المتوقع ودعمت احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في العام الجديد.

وقفزت أسهم شركات الشحن اليابانية 17 % الأسبوع الماضي وسط توقعات بارتفاع تكاليف الشحن، مع لجوء شركات الشحن العالمية إلى الملاحة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وانخفض مؤشر أسهم شركات الشحن 6.51 % اليوم الاثنين ليسجل القطاع أسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وهبط سهم كاواساكي كيسن 8.6 % ليسجل أسوأ أداء على المؤشر نيكي. كما تراجع سهم نيبون يوشن وسهم خطوط ميتسوي 6.54 % و5.62 % على الترتيب.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج 0.62 % ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي بين الأسهم الفردية. وصعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 0.48 %.

أما سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق فهبط 1.49 % ليلحق أكبر الخسائر بالمؤشر نيكي.

