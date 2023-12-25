شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: اتفاقيات لشراء 5 مشاريع للطاقة المتجددة بأسعار منافسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن توقيع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، (ندلب) اتفاقيات شراء 5 مشاريع جديدة للطاقة المتجددة تصل طاقتها الإنتاجية إلى 6 جيجاوات، وستنتج طاقة بأسعار منافسة تبشر بالخير للمملكة لتحقيق مزيج الطاقة المستهدف.

وقال الوزير في كلمته خلال حفل "ندلب" السنوي: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أطلق 4 مناطق اقتصادية، و59 مخططا لوجستيا ضمن برنامج "ندلب" بهدف تطوير البنية التحتية وجعل السعودية منطقة لوجستية عالمية تخدم جميع قطاعا البرنامج والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وتقع على مساحة 100 مليون م2.

إنجازات ندلب

أضاف الوزير، أن من ضمن إنجازات ندلب تدشين أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي في السعودية تثبت به المملكة إنها جادة للتحول في برنامج الطاقة وأن أفعال المملكة تثبت جديتها، منوها بالبدء في المشروع من خلال حقل الغاز المعالج في مكمن الحوية بالعنيزة، بسعة تخزينية 2 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم لضخه في شبكات الغاز الرئيسية.

وأشار الخريف إلى أن برنامج ندلب الأكبر والأهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، إذ يسهم البرنامج بنحو 35% من الناتج المحلي غير النفطي، و90% من الصادرات غير النفطية، ونحو 60 % من الوظائف المستحدثة لشباب الوطن.

ولفت إلى أن شباب الوطن علامة فارقة في نضج المنظومات الحكومية يستطيعون تحويل الأحلام إلى واقع.

وأوضح أن برنامج ندلب بنى في الوزارات أجهزة متكاملة قادرة على تنفيذ المشاريع وترسم السياسات وتضع الأدوات التي تضمن تحقيق قطاع الطاقة لمستهدفاته ومستهدفاته والمساهمة في مساعدة جميع القطاعات الأخرى على تحقيق مستهدفاتها.

وأفاد بأن قطاع النقل والخدمات اللوجستية منظومة يحتذى بها اليوم، والصناعة التي كانت وليدة في 2019، اليوم من أكثر المنظومانت الحكومية تناغما ونضجا وقدرة على تنفيذ مستهدفاتها.

ونوه بأن أهم منجز هو نضج الأجهزة التنفيذية لكافة قطاعات البرنامج وهو الضمان الحقيقي ليس لتنفيذ المبادرات فقط، وإنما لاستدامة هذه القطاعات بالشكل الذي يحقق النمو المستدام ويحقق تطلعات الوطن قيادة وشعبا.

إيرادات قياسية لقطاع التعدين

وقال الوزير: إن قطاع التعدين حقق إيرادات قياسية في 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال، فيما حصدت السعودية جائزة أفضل دولة في تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية من (ريسورسنج تومورو) في قطاع التعدين.

ونوه باستكمال برنامج المسج الجيولوجي بمساحة تتجاوز 30% من مساحة منطقة الدرع العربي، مشيرا إلى أن النتائج مبهرة، إذ اكتشفت معادن وثروات طبيعية جديدة من خلال البرنامج، وستعلن النتائج في مؤتمر التعدين المقبل في منتصف يناير 2024 بالرياض.