شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم عيار 21 يسجل 3150 جنيها لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز سعر الذهب في مصر قبل قليل بصورة غير مسبوقة وسجلت جميع الأعيرة المتداولة في السوق ارتفاعات بحوالي 70 جنيها في كل عيار من الأعيرة الرئيسية في السوق المصري، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 3150 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية وهو مستوى تاريخي غير مسبوق في مصر.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر عيار 24 يسجل 3600 جنيه. عيار 21 يسجل 3150 جنيها. عيار 18 يسجل 2700 جنيه. عيار 14 يسجل 2100 جنيه. الجنيه الذهب 25200 جنيه.

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع خلال جلسة ختام الأسبوع وذلك بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد بيانات النمو الأقل من المتوقع التي صدرت ويأتي ارتفاع الذهب بعد أن أغلق فوق المستوى 2040 دولار للأونصة عند 2045 دولار مرتفعا بنسبة 0.7%، حيث عجز السعر عن تحقيق اغلاق يومي فوق هذا المستوى منذ أسبوعين.

واكتسب الذهب زخم إيجابي كبير خلال جلسة الأمس بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام والتي أظهرت تقلص النمو إلى 4.9% من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.2%.

بالإضافة إلى هذا انخفض مؤشر فيلادلفيا لأداء القطاع الصناعي الأمريكي بشكل حاد ليسجل – 10.5 مقارنة مع القراءة السابقة المنخفضة بقيمة – 5.9%، الأمر الذي يدل أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في المعاناة الحقيقية من جراء دورة رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بغرض محاربة التضخم.

ساهمت هذه البيانات في زيادة توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي سيسارع في عمليات خفض الفائدة، بسبب ظهور التباطؤ في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي، لتصل احتمالات خفض الفائدة في مارس إلى أكثر من 70%.

أما عن الدولار الأمريكي فقد انخفض بشكل كبير يوم أمس بعد البيانات الأمريكية الضعيفة، ليسجل مؤشر الدولار انخفاض بنسبة 0.6% ويسجل أدنى مستوياته منذ 5 أشهر، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.