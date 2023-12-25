عيار 21 يصل لـ 3060 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 25-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس، ليسجل مستوى قياسيا جديدا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، بحسب ما نشر موقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2040 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2623 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3060 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3497 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2053 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع 7.13 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.