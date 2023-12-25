شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الجيدة للسندات تعزز الأرباح وتقلص المخاطر المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي، إن الإدارة الجيدة لمحفظة السندات تلعب دورا مهما في تحقيق أكبر قدر من الربح وتقليل المخاطر المستقبلية للحد الأدنى، مشيرا إلى أن الإدارة الجيدة لمحفظة السندات ترتكز على الاستيعاب الجيد لمفهومين أساسيين.

وأضاف التقرير أن المفهومين هما: العائد والمدة، إذ يعتبران في غاية الأهمية لتحديد الدخل المحتمل من الاستثمار في السندات ومدى القدرة على الاستجابة لتقلبات السوق.

وأوضح أن من خلال الفهم المعمق لكيفية تحقيق التناغم بين العائدة والمدة يمكن اكتشاف أبعاد جديدة للإدارة غير الفعالة لمحفظة السندات.

مفهوم العائد

وأفاد بان العائد هو الربح أو الدخل الناتج عن الاستثمار في السندات. ويتم التعبير عن عائد السندات كنسبة مئوية، وهو الدخل الذي يتم تحقيقه من قبل المستثمر على رأس المال المستثمر. كلما ارتفع العائد، ارتفع الدخل الذي يعود به السند، ولكنه يترافق أيضاً مع زيادة في المخاطر التي يشكلها هذا السند على محفظته.

ووفقا للتقرير، تتمثل الميزة الأساسية للاستثمار الحذر في السندات ذات العائد المرتفع في تحقق زيادة في الدخل الناجم من الاستثمار في السندات. إذ يمكن للمستثمرين، من خلال اختيار السندات ذات العوائد والأرباح الجذابة، تأمين تدفق دخل مضمون ومنتظم. كما توفر هذه الاستراتيجية الفرصة لإعادة استثمار الأرباح لتحقيق المزيد من النمو.

الموازنة بين المخاطر والأرباح

وبحسب التقرير، لا يقتصر تحسين العائد على مجرد السعي لتحقيق أرباح مرتفعة؛ فهو يشمل القدرة على تحمل المخاطر. فالسندات ذات العائد المرتفع، عادة ما تحمل مخاطر أكبر. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين، من خلال دراسة اختياراتهم بدقة، تحقيق توازن بين المستوى المطلوب من مخاطر التداول والعائدات المتوقعة، مما يسهم في تكوين محفظة استثمارية أكثر مرونة.

وأشار التقرير إلى أن المدة تقيس حساسية السند للتغيرات في أسعار الفائدة، مما يوفر مقياساً لكيفية تفاعل أسعار السندات مع تقلبات السوق. يعد فهم المدة أمراً بالغ الأهمية لمستخدمي المنصات، لأنه يضمن لهم العديد من الفوائد.

التكيف مع تقلبات أسعار الفائدة:

وترتفع قيمة السندات ذات المدة الأطول بشكل عام عندما تنخفض أسعار الفائدة والعكس صحيح. إذ يمكن للمستثمرين، المزودين بهذه المعرفة، تكييف محافظ سنداتهم بشكل استراتيجي لتتماشى مع تقلبات أسعار الفائدة المتوقعة، وبالتالي زيادة المكاسب المحتملة أو التخفيف من الخسائر.

أداة تخطيط فعالة

وقال التقرير إنه يمكن للمدة أن تكون أيضاً بمثابة أداة تخطيط فعالة. حيث يمكن للمستثمرين مطابقة آجال استحقاق السندات مع جداولهم الزمنية المالية المحددة، مما يضمن نمو الاستثمارات وجني عوائدها عند الحاجة.

ووفقا للتقرير، يمكن للمستثمرين، من خلال ضبط العلاقة بين العائد والمدة، تصميم محفظة سندات تلبي احتياجاتهم المالية الخاصة.

وتتميز محفظة السندات المصممة بشكل جيد بمزيج من العائدات وخيارات المدة المختلفة. حيث يسمح هذا التنويع بتحقيق الاستقرار من خلال السندات قصيرة الأجل وإمكانات النمو من خلال السندات ذات العائد المرتفع، والتي تلبي كلا من أنماط الاستثمار الحذر والموجه نحو النمو.

نهج استثماري

وأضاف التقرير الصادر عن "ساكسو بنك"، أن لكل مستثمر أهدافه المالية الخاصة. يتيح الفهم العميق للعائد والمدة إنشاء محفظة سندات تعكس أهداف كل مستثمر وقدرته على تحمل المخاطر وطموحاته المالية.

وتوفر إدارة محفظة السندات، من خلال تركيزها على تحسين العائد والمدة، مساراً استراتيجياً للمستثمرين لتعزيز استثماراتهم في السندات. إذ يزود هذا النهج المستثمرين بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات صائبة، مما يضمن أن تحقق محفظة سنداتهم الاستقرار والقدرة على استشراف المستقبل، إضافة إلى موائمتها لأهدافهم المالية الشاملة. إنها رحلة تحول المعرفة إلى أصل قوي، وتمكن المستثمرين من الاستثمار في سوق السندات بثقة وفطنة.