شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب الآن فى مصر اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب الآن في مصر وسط تقلبات كبيرة في الأسعار، إذ شهد الذهب مستويات تاريخية ليسجل 3150 جنيها قبل أن يتراجع إلى 3125 جنيها وقت نشر هذه السطور، وفيما يلي تطورات الأسعار..

أسعار الذهب الآن:

عيار 24 يسجل 3571 جنيه.

عيار 21 يسجل 3125 جنيها.

عيار 18 يسجل 2679 جنيه.

عيار 14 يسجل 2083 جنيه.

الجنيه الذهب 25000 جنيه.

سوق الذهب العالمي

تشهد الأسواق المالية العالمية ومن ضمنها أسواق الذهب عطلة خلال تداولات اليوم الاثنين بسبب عيد الميلاد المجيد وبالتالي تظل أسعار الذهب ثابتة دون تغير منذ آخر تداول لها يوم الجمعة الماضية، وسجل سعر الأونصة العالمية أغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2050 دولار للأونصة عند 2053 دولار للأونصة بعد أن وجد الدعم من تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات إلى الهبوط بشكل حاد.

قد تشهد أسواق الذهب خلال الفترة المتبقية من هذا العام تذبذب في تحركاتها بسبب ضعف أحجام التداول نتيجة العطلات على أن تستكمل حركتها المعتادة مع نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد، وفق تحليل جولد بيليون، حيث تبقى التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب العالمي في ظل تزايد التوقعات بخفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم، بعد تباطؤ بيانات النمو عن الولايات المتحدة خلال الربع الثالث إلى 4.9% من القراءة السابقة 5.2%.

بالإضافة إلى استمرار التضخم في التراجع خلال شهر نوفمبر ليظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، على المستوى السنوي تراجع التضخم إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9%، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.