شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: تعاون مع بنك الإعمار الألمانى لتحقيق الأهداف التنموية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل التعاون مع مختلف الجهات الدولية وشركاء التنمية لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وذلك وفقا لتوجهات الحكومة المصرية بالعمل على استغلال هذا القطاع الواعد في توفير احتياجات الأسواق المحلية مما يسهم في تقليل الصادرات ويتيح فرص عمل للمواطنين بمختلف المحافظات.

وجاءت تصريحات رحمى خلال اجتماعه مع ممثلي بنك الإعمار الألماني دكتور كريستوف شيفر مدير مكتب بنك الإعمار الألمانى بالقاهرة، والذي شارك فيه عبر الفيديو كونفرانس الأستاذة ساندرا روليدر مدير قسم التعليم والتنمية الاقتصادية المستدامة في بنك التنمية الألماني بشمال أفريقيا مونيكا جونتنر مديرة المحفظة الرئيسية، والأستاذ ألكسندر هوج مدير محفظة التعاون مع بنك الإعمار الألماني ورحب رحمي بأعضاء بعثة البنك، مؤكدا أن بنك الإعمار الألماني يعد من أبرز المؤسسات المانحة التي يتعاون معها جهاز تنمية المشروعات بهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وتوفير الموارد اللازمة لإنشاء وتطوير هذه المشروعات.

وأشار رحمي إلى أن التعاون الحالي بين الجانبين يشهد نقلة نوعية حيث يعمل الجهاز على الاستفادة من خبرات بنك الإعمار الألماني لدعم رواد الأعمال والمبتكرين ومشروعات الاقتصاد الأخضر مما يتوافق مع اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في تمويل وإقامة هذا النوع من المشروعات، موضحا أن الجهاز يسعى إلى تحسين وصول أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الخدمات المالية التي تمكنهم من بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة خاصة في المناطق الحدودية والأكثر احتياجا، بالإضافة إلى دعم المشروعات متناهية الصغر المتوافقة مع الشروط البيئية ومساعدتها على استخدام مصادر الطاقة المتجددة بدلا من المصادر المعتادة.

وأكد رحمي أهمية الخطوات الايجابية التي يقوم بها الجهاز لرقمنة خدماته وتنويع أدوات التواصل بين الشباب والجهاز كما أشاد رحمي بمجهودات وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين الجهاز وشركاء التنمية من أجل توفير التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة التنموية التي يقوم بها الجهاز مع مختلف الجهات المانحة وعلى رأسهم بنك الإعمار الألمانى.

ومن جانبه أبدى الدكتور كريستوف شيفر مدير مكتب بنك الإعمار الألماني بالقاهرة تقديره للدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات من دعم فعال لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أعرب عن سعادته باستمرار التعاون بين الطرفين، بينما أكدت الأستاذة ساندرا روليدر رئيس القسم على أن الفترة القادمة ستشهد طفرة من التعاون بين الجانبين حيث يعتبر الجهاز من الشركاء الأساسيين لبنك الإعمار الألماني في مصر للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كما يعتبر من المؤسسات التي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات ومدخلات حققت مردودا إيجابيا ونجحت في تحسين المستويات المعيشية لمختلف الفئات المستهدفة.