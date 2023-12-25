شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين بتداولات 2.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 24226 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 29253 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7691 نقطة.