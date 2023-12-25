شكرا لقرائتكم خبر عن مؤش سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند 11813 نقطة، وبتداولات بلغت 6.022 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 199.214 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.162 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 128 شركة

ارتفعت أسهم 128 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 80، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، البلاد، ووقت اللياقة، وكابلات الرياض، وزجاج، والدريس، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سناد القابضة، وريدان، والبابطين، ودار الأركان، وأسمنت حائل، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 3.3%، عند 24153 نقطة، وبتداولات بلغت 31.646 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.348 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.244 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 41 شركة، بينما انخفضت 23، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.