شكرا لقرائتكم خبر عن «كسب المالية»: طرح 20% من أسهم «وسم» وإدراجها في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة كسب المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن نية الشركة في طرح 39 ألف سهم عادي، تمثل 20% من أسهمها، وإدارج الأسهم في السوق الموازية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها حصلت على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 29-07-1444هـ (الموافق 22-01-2023م) على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 10-03-1445هـ (الموافق 25-09-2023م) على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

ونوهت بتحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الخميس 13-07-1445هـ (الموافق 25-01-2024م) وتنتهي بنهاية يوم الخميس 20-07-1445هـ (الموافق 01-02-2024م).